Advertisement

أخبار عاجلة

المصنفة الأولى عالمياً "إيغا شفيونتيك" تحقق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخها (90+)

Lebanon 24
10-06-2023 | 12:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دريان: التضامن العربي مع لبنان يحفّز على انتخاب رئيس بأسرع وقت..و بو صعب للمرة الثانية في معراب "بدون أسماء"
lebanon 24
11/06/2023 06:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلق للمرة الأولى في عهد صلاح الدين.. "الوداع" يُبشر بقدوم عيد الفطر
lebanon 24
11/06/2023 06:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل السوري الوسيم نجم مسلسل "العربجي" يكشف للمرة الأولى: لدي جذور لبنانية (فيديو)
lebanon 24
11/06/2023 06:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"النصاب" نجم الجلسة الرئاسية المقبلة وفرنسا تدعم "حوارا ومقاربة جديدة"
lebanon 24
11/06/2023 06:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:53 | 2023-06-10
16:32 | 2023-06-10
16:20 | 2023-06-10
15:50 | 2023-06-10
15:45 | 2023-06-10
15:11 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website