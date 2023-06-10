رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يصل إلى إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (سكاي نيوز)

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