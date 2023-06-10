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الإليزيه: ماكرون يدعو إيران "إلى أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في حرب أوكرانيا

Lebanon 24
10-06-2023 | 12:30
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