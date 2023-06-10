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الجزيرة نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية: رئيسي ناقش هاتفيا مع ماكرون مفاوضات رفع العقوبات وأكد ضرورة تجنب أي إجراءات غير بناءة

Lebanon 24
10-06-2023 | 13:04
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