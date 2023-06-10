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كندا تصادر طائرة شحن روسية مملوكة لشركة تخضع للعقوبات لمشاركتها في حرب أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
10-06-2023 | 13:32
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