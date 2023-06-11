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إيران: صادراتنا من المنتجات الدفاعية زادت 3 أضعاف وإنتاج المعدات العسكرية ارتفع بنسبة 81%

Lebanon 24
11-06-2023 | 00:28
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