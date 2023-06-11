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"يديعوت أحرونوت": المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تشمل تبادل السجناء وتفاهمات أخرى (العربية)

Lebanon 24
11-06-2023 | 02:35
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