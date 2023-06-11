Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: مؤتمر "رجال الأعمال العرب والصينيين" فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية

Lebanon 24
11-06-2023 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام الى الرياض ممثلاً ميقاتي في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين
lebanon 24
11/06/2023 14:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية يلتقي نظيره الروسي على هامش اجتماع "بريكس" بجنوب أفريقيا
lebanon 24
11/06/2023 14:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية لـ"لوفيغارو": أجرينا محادثات غير رسمية مع أميركا بشأن النووي عبر وسطاء وهناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مع السعودية
lebanon 24
11/06/2023 14:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي سوداني لـ"سبوتنيك": البرهان لن يشارك في القمة العربية بجدة وينوب عنه مبعوثه الخاص وكيل وزارة الخارجية السودانية
lebanon 24
11/06/2023 14:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:47 | 2023-06-11
06:29 | 2023-06-11
06:03 | 2023-06-11
06:03 | 2023-06-11
05:47 | 2023-06-11
05:47 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website