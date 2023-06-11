غازي العريضي باسم "الحزب التقدمي الإشتراكي": يوم توهّم البعض أن جبل كمال جنبلاط قد سقط وأن وليد جنبلاط هُزِم خاض هيثم الجردي ورفاقه معركة الوجود وحماية الثغور

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