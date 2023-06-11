البطريرك الراعي من حريصا: فليعلم المسؤولون اللبنانيون أنهم لا يستطيعون المضي في إهمال ارادة الله بشأن خير كل انسان اذا واصلوا حروبهم ونزاعاتهم وسعيهم الى مصالحهم واهمال واجباتهم تجاه الناس

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