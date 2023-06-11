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البطريرك الراعي: الشعب ينتظر انتخاب الرئيس وهناك من يتحدّث عن تعطيل النصاب ما يلغي الحركة الديمقراطية ويسقط الدولة في أزمات أعمق

Lebanon 24
11-06-2023 | 05:26
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البطريرك مار بشاره بطرس الرَّاعي في إفتتاح الرياضة الروحيّة للسادة المطارنة: نصلّي على نيّة نوّاب الأمّة الذين يستعدّون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة يكون لخير لبنان واللبنانيّين، ولوحدة الدولة والشعب
lebanon 24
11/06/2023 14:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نذكّرهم بالأخلاقية وبمسؤوليتهم عن هدم الدولة وتعطيل المؤسسات الدستورية وإفقار الشعب وإذلاله وتهجيره وكفره بوطنه
lebanon 24
11/06/2023 14:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟
lebanon 24
11/06/2023 14:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لو يستحضرون الله بعد مضي 8 أشهر على الفراغ والانهيار الكامل لسارعوا الى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس ونبارك كل خطوة في هذا الاتجاه بعيداً عن المقولة البغيضة "غالب ومغلوب"
lebanon 24
11/06/2023 14:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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