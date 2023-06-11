المطران عودة: أملنا أن يعود النواب إلى ضميرهم ويتأملوا في دقة المرحلة وأن يتوصلوا إلى الجلسة المقبل إلى انتخاب رئيس للبلاد يكون فاتحة الطريق إلى الانقاذ

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