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الرئاسة الأوكرانية: أي مفاوضات مع روسيا حاليا لا فائدة لها وستكون خطيرة على كل أوروبا

Lebanon 24
11-06-2023 | 10:21
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