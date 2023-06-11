فرنجية: اسمي كان مطروحاً للرئاسة في 2005 و2018 ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني سأكون منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً

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