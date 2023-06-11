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فرنجية: لا تأخذوا المسيحيين إلى التقوقع والخوف ودعونا نطمئنهم ونبني دولة تحمي الجميع

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:29
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