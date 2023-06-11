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فرنجية: علاقتنا مع البطريرك الراعي ممتازة وإذا تم التوافق على شخص آخر للرئاسة فليس لدي مشكلة

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:32
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البطريرك الراعي: لو يستحضرون الله بعد مضي 8 أشهر على الفراغ والانهيار الكامل لسارعوا الى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس ونبارك كل خطوة في هذا الاتجاه بعيداً عن المقولة البغيضة "غالب ومغلوب"
lebanon 24
11/06/2023 22:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الثلاثاء الملف الرئاسي لاسيما بعد تصعيد اصوات القُوى المسيحية انتقادها لفرنسا ومقاربتها برئاسة فرنجية
lebanon 24
11/06/2023 22:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: سمعت من البطريرك ومن العديد من الصحافيين أنه لو أراد الثنائي الشيعي ترشيحي لرشحني وعندما طرحوني للرئاسة قالوا إنهم استعجلوا بذلك
lebanon 24
11/06/2023 22:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: أعيد القول أنني أكثر شخص مطروح للرئاسة وإذا لزم الأمر سأعلن ترشيحي أما الإستعجال فهو ليس أمراً مفيداً "وعرواق كل شي بصير"
lebanon 24
11/06/2023 22:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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