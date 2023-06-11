Advertisement

أخبار عاجلة

فرنجية: لليوم ندعو الى حوار شامل أو إلى أي حوار ثنائي يؤدي إلى الحوار الكامل

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنجية: انطلقنا من قناعتنا بالحوار ومستمرون بهذه القناعة
lebanon 24
11/06/2023 22:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الموفد البطريركي سمع من السيد نصر الله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي (المنار)
lebanon 24
11/06/2023 22:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تصويب الحوار بين"التيار " والمعارضة هل يوصل الى توافق مع "الثنائي الشيعي"؟
lebanon 24
11/06/2023 22:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله عن الملف الرئاسي: المطلوب المزيد من الحوار والإتصالات ولسنا على قطيعة مع أحد وندعو إلى التشاور من دون أي شروط مسبقة وإلغائية
lebanon 24
11/06/2023 22:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2023-06-11
15:15 | 2023-06-11
15:11 | 2023-06-11
14:43 | 2023-06-11
14:27 | 2023-06-11
14:16 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website