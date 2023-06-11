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فرنجية: إذا وصلت إلى الرئاسة سأكون رئيساً لكل لبنان وعلينا مسؤولية وطنية لإخراج البلد من كبوتِه

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:40
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فرنجية: اسمي كان مطروحاً للرئاسة في 2005 و2018 ولا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني سأكون منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً
lebanon 24
11/06/2023 22:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عمّا إذا كان "التيار" سيُؤمن نصاباً لإنتخاب فرنجية رئيساً: لن نغطي كسر إرداة وتهميش ولن نكون جزءاً من تمديد الأزمة في لبنان وهذا الموقف ليس عبثياً وشخصياً علماً أننا على الصعيد الشخصيّ نريدُ علاقة طيبة بفرنجية
lebanon 24
11/06/2023 22:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية
lebanon 24
11/06/2023 22:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: في حال وصلت للرئاسة سأكون على مسافة واحدة من الجميع ومن مختلف المكونات وألاقي الآخرين في نصف الطريق
lebanon 24
11/06/2023 22:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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