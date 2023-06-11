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وكالة الطاقة الدولية تطلب إتاحة وصول خبرائها لخزانات كاخوفكا التي تبرد محطة زابوريجيا

Lebanon 24
11-06-2023 | 15:25
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