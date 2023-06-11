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وكالة الطاقة الدولية: يجب أن يتأكد خبراؤنا من منسوب مياه سد كاخوفكا لتبريد محطة زابوريجيا

Lebanon 24
11-06-2023 | 15:37
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