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المناورات الجوية للناتو بمشاركة 250طائرة عسكرية من 25 دولة عضو بالحلف إضافة إلى اليابان والسويد

Lebanon 24
11-06-2023 | 23:26
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