Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي في افتتاح السينودس: الاباء سيستمعون الى المطارنة الموفدين من بكركي للقاء المرجعيات السياسية والذين طالبوهم بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
12-06-2023 | 02:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: كان تشديد من الموفدين على اجراء الانتخابات بالروح الديمقراطية التوافقية بعيداً من التشنجات والنزاعات والعداوات والانقسامات فالترشح والترشيح حق ديمقراطي دستوري واحترام المرشحين في كراماتهم حق أخلاقي أساسي للعيش معا بسلام وثقة
lebanon 24
12/06/2023 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تستعجل اجراء الانتخابات الرئاسية.. ولائحة بكركي ثلاثة
lebanon 24
12/06/2023 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي:حركة موفدي بكركي كانت غايتها التأكيد على ان البطريركية المارونية على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً والتشاور مع هذه المرجعيات حول انتخاب رئيس للجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ
lebanon 24
12/06/2023 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّع جولة مشاورات جديدة لدفع اجراء الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
12/06/2023 12:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:37 | 2023-06-12
04:13 | 2023-06-12
04:03 | 2023-06-12
03:55 | 2023-06-12
03:34 | 2023-06-12
03:25 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website