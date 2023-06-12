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البطريرك الراعي:حركة موفدي بكركي كانت غايتها التأكيد على ان البطريركية المارونية على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً والتشاور مع هذه المرجعيات حول انتخاب رئيس للجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ
Lebanon 24
12-06-2023
|
03:18
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