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وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالمنطقة

Lebanon 24
12-06-2023 | 04:03
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