رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب إجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان مُلتزم بالقرار الدولي 1701 وبالتنسيق بين الجيش والقوات الدولية للحفاظ على الإستقرار في الجنوب

Lebanon 24