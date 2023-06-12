ميقاتي: نطالب الأمم المتحدة بالضغط على "إسرائيل" لوقف خروقاتها المتكرّرة للخط الأزرق وللسيادة اللبنانية وأيضاً بوقف الأشغال ضمن الأراضي اللبناني لأن هذا الأمر يتسبب بتوترات خطيرة

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