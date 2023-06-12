عماد الحوت بعد اجتماع نواب الاعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: خياراتنا مفتوحة وما زلنا على تشاور مع عدد من النواب التي مواقفهم مثل مواقفنا ولسنا مع تسجيل النقاط

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