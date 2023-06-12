Advertisement

أخبار عاجلة

عماد الحوت بعد اجتماع نواب الاعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: خياراتنا مفتوحة وما زلنا على تشاور مع عدد من النواب التي مواقفهم مثل مواقفنا ولسنا مع تسجيل النقاط

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب محمد سليمان بعد اجتماع نواب الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: الأولوية هي انجاز الإستحقاق الرئاسي وليس تسجيل النقاط
lebanon 24
12/06/2023 20:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة
lebanon 24
12/06/2023 20:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لا اسم؟.. ماذا قال نواب الاعتدال وعدد من التغييريين عن جلسة الاربعاء؟
lebanon 24
12/06/2023 20:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سجيع عطية لـ"الجديد": اجتماع خماسي يعقد في الدوحة التي ستضع الاطراف بأجواء لقاءاتها مع النواب والسياسيين في لبنان صباح الخميس المقبل
lebanon 24
12/06/2023 20:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:16 | 2023-06-12
13:15 | 2023-06-12
12:48 | 2023-06-12
12:24 | 2023-06-12
12:22 | 2023-06-12
12:12 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website