24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب محمد سليمان: سنكون موجودين بكل الجلسات الأولى والثانية ولن نعطل أي نصاب وسيكون لدينا اسم
Lebanon 24
12-06-2023
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب محمد سليمان بعد اجتماع نواب الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: الأولوية هي انجاز الإستحقاق الرئاسي وليس تسجيل النقاط
Lebanon 24
النائب محمد سليمان بعد اجتماع نواب الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: الأولوية هي انجاز الإستحقاق الرئاسي وليس تسجيل النقاط
12/06/2023 20:50:05
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب محمد سليمان من خلدة: نطالب قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف
Lebanon 24
النائب محمد سليمان من خلدة: نطالب قيادة الجيش بإنصاف أهالي خلدة والعشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وكلنا تحت هذا السقف
12/06/2023 20:50:05
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عماد الحوت: لدينا وجهة نظر لكن لن نعلن عن الاسم الذي نراه مناسبًا افساحا في المجال للنقاش مع باقي الفرقاء
Lebanon 24
النائب عماد الحوت: لدينا وجهة نظر لكن لن نعلن عن الاسم الذي نراه مناسبًا افساحا في المجال للنقاش مع باقي الفرقاء
12/06/2023 20:50:05
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تنشر الصور الأولى من حفل زفافها.. هكذا بدت بالأبيض (صور)
Lebanon 24
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تنشر الصور الأولى من حفل زفافها.. هكذا بدت بالأبيض (صور)
12/06/2023 20:50:05
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا سيكونُ سعره!
16:08 | 2023-06-11
11/06/2023 04:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
15:26 | 2023-06-11
11/06/2023 03:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
14:45 | 2023-06-11
11/06/2023 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
Lebanon 24
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
23:00 | 2023-06-11
11/06/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
Lebanon 24
ضبط سعر الصرف في الاشهر المقبلة..... فهل يخفض الى 75 الفا؟
05:00 | 2023-06-12
12/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:16 | 2023-06-12
وزير الصحة السوداني لـ"العربية": نواجه صعوبات في إرسال المساعدات للولايات خاصة في دارفور
13:15 | 2023-06-12
الرئيس الإيراني يصل إلى فنزويلا في أول محطة من جولته في أميركا اللاتينية (سكاي نيوز عربية)
12:48 | 2023-06-12
بلينكن: تونس بحاجة إلى مساعدات إضافية لتجنب انهيار اقتصادها ونأمل أن تقدم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة لصندوق النقد الدولي (سكاي نيوز عربية)
12:24 | 2023-06-12
قوى الحرية والتغيير في السودان: القوى المدنية يجب أن تشارك في أي حوار واتفاق لإنهاء الحرب (الشرق)
12:22 | 2023-06-12
مقتل 41 شخصا بينهم أطفال إثر هجوم مسلح على مخيم للنازحين شرقي الكونغو الديمقراطية (الأناضول)
12:12 | 2023-06-12
سفير موسكو لدى بكين: التعاون الروسي الصيني يُقوي النظام العالمي متعدد الأقطاب (الشرق)
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
12/06/2023 20:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact