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مقتل 41 شخصا بينهم أطفال إثر هجوم مسلح على مخيم للنازحين شرقي الكونغو الديمقراطية (الأناضول)

Lebanon 24
12-06-2023 | 12:22
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