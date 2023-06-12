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الرئيس الإيراني يصل إلى فنزويلا في أول محطة من جولته في أميركا اللاتينية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-06-2023 | 13:15
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