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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الصين تحاول تطوير قدرات لجمع الاستخبارات في كوبا ونأخذ هذا الأمر بجدية (الجزيرة)

Lebanon 24
12-06-2023 | 14:49
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