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وزير المهجرين: لن يتم ترحيل النازحين السوريين قسراً بل طوعاً ونسقنا مع دمشق من أجل ضمان عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة

Lebanon 24
12-06-2023 | 15:37
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