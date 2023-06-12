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الجزيرة نقلا عن رويترز: قاضي محاكمة ترامب يرفض طلب وسائل الإعلام السماح بنقل وقائع مثوله صوتا أو صورة أمام المحكمة في ميامي
Lebanon 24
12-06-2023
|
22:12
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