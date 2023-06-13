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مسؤول أوكراني: مقتل 3 على الأقل في كييف بقصف روسي وإصابة 25 آخرين (الحرة)

Lebanon 24
13-06-2023 | 00:52
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