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الأمم المتحدة: انهيار سد كاخوفكا الأوكراني سيؤثر على الأمن الغذائي العالمي

Lebanon 24
13-06-2023 | 04:10
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