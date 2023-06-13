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الجيش الروسي: قواتنا استولت على عدد من دبابات ليوبارد الألمانية في أوكرانيا

Lebanon 24
13-06-2023 | 04:16
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