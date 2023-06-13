Advertisement

أخبار عاجلة

الأمن الفيدرالي الروسي يُعلن اعتقال موظفين سابقين بصناعات الدفاع بتهمة التجسس لأوكرانيا

Lebanon 24
13-06-2023 | 05:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال أوكرانيين بتهمة التخطيط لتفجير أبراج لنقل الطاقة إلى محطات نووية في روسيا
lebanon 24
13/06/2023 15:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الفيدرالي الروسي: استهداف المنشآت النووية الروسية يهدد أوروبا بكارثة نووية
lebanon 24
13/06/2023 15:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا تستخدم ممرات الحبوب لشن هجمات على الساحل الروسي
lebanon 24
13/06/2023 15:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسيّة: الدفاعات الجوية تصدّت لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف المحاذية لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2023 15:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:36 | 2023-06-13
08:25 | 2023-06-13
08:18 | 2023-06-13
08:11 | 2023-06-13
08:07 | 2023-06-13
08:01 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website