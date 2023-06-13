Advertisement

أخبار عاجلة

بدء اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة

Lebanon 24
13-06-2023 | 07:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني لـ"الجديد": الأمور تأخذ منحى سيّئاً واجتماعات كتلة "الإعتدال الوطني" مفتوحة حتى الخروج بخيار رئاسي على مستوى حجم الأزمة في أسرع وقت و"اليوم قبل بكرا"
lebanon 24
13/06/2023 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: نريد صيغة توافقية محلية خارج سياسة التعطيل ونعمل على أن يكون جهاد أزعور مرشح توافق وليس تحدّ واجتماع كتلة "اللقاء الديمقراطي" الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان
lebanon 24
13/06/2023 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في وزارة الأشغال.. اجتماعٌ اليوم مع متعهدي أشغال تنظيف مجاري مياه الأمطار
lebanon 24
13/06/2023 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس التنفيذي لأوجيرو ارجأ إتخاذ أي قرار الى الاسبوع المقبل وابقى اجتماعاته مفتوحة
lebanon 24
13/06/2023 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:36 | 2023-06-13
08:25 | 2023-06-13
08:18 | 2023-06-13
08:11 | 2023-06-13
08:07 | 2023-06-13
08:01 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website