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النائب فيصل الصايغ للـ"أم تي في": العلاقة مع برّي ممتازة وهناك تفهّم لمواقف بعضنا البعض في المواقف السياسيّة الأخيرة ونحن نحترم الرأي المسيحي شبه الجامع أو الواسع

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:18
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