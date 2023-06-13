النائب فيصل الصايغ للـ"أم تي في": العلاقة مع برّي ممتازة وهناك تفهّم لمواقف بعضنا البعض في المواقف السياسيّة الأخيرة ونحن نحترم الرأي المسيحي شبه الجامع أو الواسع

Lebanon 24