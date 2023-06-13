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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء: التشكيلات العسكريّة ستكون على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:25
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ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية
lebanon 24
13/06/2023 17:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء جلسة الحكومة اليوم بعد موقف وزير العدل.. وميقاتي:الكلمة الفصل في مجلس الوزراء
lebanon 24
13/06/2023 17:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل
lebanon 24
13/06/2023 17:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء هنأ اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير: إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها
lebanon 24
13/06/2023 17:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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