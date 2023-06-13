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ميقاتي: للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
13-06-2023 | 09:14
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ميقاتي : كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الامكانات وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد وادعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها
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13/06/2023 17:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية
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13/06/2023 17:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نصلّي من أجل أن تنتخب الكتل النيابية رئيساً للجمهورية بالطريقة الديمقراطيّة
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13/06/2023 17:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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