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ميقاتي: بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل

Lebanon 24
13-06-2023 | 09:18
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
lebanon 24
13/06/2023 17:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟
lebanon 24
13/06/2023 17:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية
lebanon 24
13/06/2023 17:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير
lebanon 24
13/06/2023 17:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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