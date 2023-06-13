ميقاتي: بالأمس اجتمعت مع وزير العدل وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان ولقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء

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