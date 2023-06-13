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مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل بتعيين محاميين لمساعدة هيئة القضايا في دعوى رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي

Lebanon 24
13-06-2023 | 09:29
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lebanon 24
13/06/2023 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/06/2023 17:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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