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وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: تم التأكيد على موقف الحكومة بوجوب عودة النازحين السوريين الآمنة المنسجمة مع القرارات الدولية

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:32
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