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تكتل "التوافق الوطني": يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة بأنهم سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:37
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