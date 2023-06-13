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باسيل: نحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:44
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باسيل: قرّرنا أن نكون على علاقة جيّدة مع قوى المواجهة من دون تحالف لأنّنا متّفقون على كثير من الأمور السيادية والإصلاحية ولكن نختلف معهم حول المقاومة ولا نريد أبداً أن نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله
lebanon 24
13/06/2023 19:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من فرنسا: التيار رح يستمرّ بنبضه وبنضاله بالاستمرار بخط ومسار لتحرير البلد من الفساد، ورح يتلاقى مع خطوط قضائية داخلية وخارجية – مش قضاء داخلي، بعض القضاة اللبنانيين الاستثنائيين- وقضاء دولي اوروبي وانشا الله ما بيطوّل حتى يصير اميركي؛ وكلما بي
lebanon 24
13/06/2023 19:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عمّا إذا كان "التيار" سيُؤمن نصاباً لإنتخاب فرنجية رئيساً: لن نغطي كسر إرداة وتهميش ولن نكون جزءاً من تمديد الأزمة في لبنان وهذا الموقف ليس عبثياً وشخصياً علماً أننا على الصعيد الشخصيّ نريدُ علاقة طيبة بفرنجية
lebanon 24
13/06/2023 19:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: لم أفرض نفسي على أحد ومستعدون للحوار وانطلقنا من مسار علاقة واضحة وصريحة مع الجميع في الداخل والخارج
lebanon 24
13/06/2023 19:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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