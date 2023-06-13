باسيل: قرّرنا أن نكون على علاقة جيّدة مع قوى المواجهة من دون تحالف لأنّنا متّفقون على كثير من الأمور السيادية والإصلاحية ولكن نختلف معهم حول المقاومة ولا نريد أبداً أن نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله

Lebanon 24