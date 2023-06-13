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باسيل: دخلنا باتفاق رئاسة الجمهورية مع سعد الحريري وحزب الله بالعهد وبالحكومة يعني السنيورة مقبول، والحريري مقبول بس جهاد ازعور مرفوض؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 11:03
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