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نتائج تحقيق للجيش الإسرائيلي: تقرر فرض عقوبات على عدد من ضباط الجيش العاملين في القيادة الجنوبية (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2023 | 12:12
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